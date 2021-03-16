Священник объяснил, что делать при желании съесть запрещенные продукты в пост

Великий пост начался 15 марта и продлится до 1 мая. Иеромонах Макарий (Маркиш) объяснил, что делать при желании съесть запрещенные продукты в период воздержания, сообщило радио Sputnik.

Священнослужитель отметил, что, если человек здоров, он может соблюдать обычный режим поста. В случае, когда есть индивидуальные особенности и проблемы со здоровьем, это необходимо обсудить с врачом и представителем духовенства.

Иеромонах Макарий отметил, что есть родители, которые пытаются заставить маленьких детей следовать жестким правилам поста. Как он считает, это недопустимо. Дети должны есть то, что им советуют врачи. Важно постепенно входить в обычный режим поста.

Маркиш заявил, что взрослым тоже не нужно морить себя голодом во время воздержания. Он рассказал, как быть, если хочется его нарушить и съесть какое-то лакомство.

«Если вы испытываете голод, ешьте не меньше, а может быть, даже больше и чаще, но ту пищу, которая предусмотрена режимом поста. Хочется пирожное — съешьте яблоко, салат, сварите картошку», — объяснил священник.

Он заключил, что голод могут испытывать только те, кто к этому подготовлен.