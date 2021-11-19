Врач назвал «скрытые» признаки диабета

Осложнения на глаза могут быть признаком сахарного диабета. Таким мнением поделилась британский офтальмолог Шэрон Коупленд. Об этом сообщили Nation News.

Специалист подчеркнул, что диабетики довольно часто сталкиваются с искажением зрения. Все происходит из-за того, что в сетчатке образуется повреждение, которое блокирует идущие к глазам сосуды.

Еще одним свидетельством такого заболевания может быть чувство жажды, чрезмерная усталость, частое мочеиспускание и потеря веса. При этом если заболевание не установить сразу, то может возникнуть потеря слуха или зрения. При этом стоит сразу обратиться к врачу.

Ранее врачи рассказали, что людям с сахарным диабетом не обязательно придерживаться строгой диеты. Достаточно лишь придерживаться правильного питания. В первую очередь стоит внимательно следить за количеством потребляемой клетчатки. Также стоит разнообразить свой рацион цельнозерновыми культурами, фруктами и овощами.