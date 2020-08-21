Свежевыжатые соки признали опасными

Свежевыжатые соки богаты минералами и витаминами. Однако в огромных количествах эти напитки могут быть не полезны и даже опасны. В них содержится большое количество сахара и простых углеводов — глюкозы и фруктозы. При этом там очень мало клетчатки. Поэтому идет негативное воздействие на углеводный обмен и метаболизм печени.

При частом употреблении соки могут привести к сахарному диабету.

«Если сравнить 100 миллилитров колы и 100 миллилитров апельсинового сока, то сахара в них примерно одинаково», — рассказала эндокринолог.

Кроме сахарного диабета можно заработать сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольную жировую болезнь печени или подагру.

Ранее специалисты рассказали, что от свежевыжатого сока, приготовленного несколько часов назад, будет мало пользы. Важно выпить напиток через 15–20 минут. Тогда многие полезные вещества не разрушатся под воздействием воздуха и перепада температур.