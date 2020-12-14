Свердловский Минздрав опроверг массовую гибель пациентов в Каменске-Уральском

Министерство здравоохранения Свердловской области не подтвердило смерть 14 человек в больнице Каменска-Уральского из-за сбоя в подаче кислорода. Ведомство провело в медицинском учреждении проверку.

Комиссия министерства вместе с его главой Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что ни в реанимации красной зоны, ни в третьем хирургическом корпусе, где есть койки для тяжелых пациентов, «не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов».

Ранее в соцсетях местная жительница рассказала, что в реанимации клиники в ночь на 8 декабря умерли 14 человек. Среди скончавшихся был в том числе ее отец. Девушка заявила, что они погибли из-за сбоя в подаче кислорода. Врачи указали в документах причиной смерти коронавирус.

Данные о якобы возникших проблемах с кислородным обеспечением в больнице тоже не подтвердились.