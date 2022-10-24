Суточный рост заболеваемости ковидом стал минимальным с июля | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 13:29 Суточный рост заболеваемости ковидом стал минимальным с июля Оперштаб: в России за сутки выявили 7329 случаев ковида РИА "Новости"

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Заражение коронавирусом за минувшие сутки в России подтвердилось у 7329 человек. Это минимальный показатель с конца июля. На 28,2% за сутки сократилось число госпитализаций. В больницы попали 475 пациентов с положительными тестами на ковид. Такие данные привел оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие сутки 8329 человек, что на 21,3% меньше, чем днем ранее. Летальным исходом закончилось течение заболевания для 89 пациентов больниц.

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В целом показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю снизился на 40,7%. В реальных цифрах этот показатель выглядит так: 38,12 случаев на 100 тысяч населения.

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Наибольшее снижение случаев заражения выявили в Смоленской области (46,9%), Еврейской автономной области (45,2%) и Курганской области (34%).

Первое место по числу заражений удерживает Москва. За сутки в столице коронавирус подтвердился у 555 человек, в больницы попали 89 пациентов, умерли 15 человек. Выздоровели после заражения 603 человека.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, где за сутки положительные тесты на ковид сдали 524 человека, госпитализировали 43 зараженных. Умерли 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 807 человек.

В Московской области коронавирус подтвердился у 177 человек, в больницы попали 19 человек, выздоровели 123 жителя. Летальных исходов в регионе за сутки не было.

Всего в Подмосковье с начала пандемии сделали 16 718 626 ПЦР-тестов на коронавирус. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.