Здоровье 02 января 2023, 12:27 Суточный прирост заболевших ковидом россиян сократился до июльского минимума Число зараженных коронавирусом за сутки в России сократилось до 3884 человек РИА «Новости»

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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России к понедельнику, 2 января, выросло до 3884. Это минимальный показатель с 12 июля 2022 года, отметили в оперативном штабе.

Днем ранее число выявленных заражений в России составило 5038 случаев. Умерли 43 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, это на семь человек меньше, чем днем ранее.

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Незначительно сократилось количество выздоровевших после перенесенного заболевания: 4489 человек против 5283 днем ранее.

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Всего с начала пандемии в России выявили 21 807 431 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Умерли от перенесенного заболевания 393 805 человек. Количество выздоровевших составило 21 217 574 пациента.