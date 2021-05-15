Суточный прирост случаев ковида в России снова оказался ниже 9 тысяч

За сутки в России зафиксировали 8790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущим днем — тогда выявили более девяти тысяч случаев.

Причем 1496 соотечественников (17%) болеют бессимптомно.

В Москве среднесуточный прирост составил 3073 человека. Следом идет Санкт-Петербург, где зарегистрировано 749 новых заболевших. На третьей строчке антирейтинга продолжает держаться Московская область (671). Далее идет Ростовская область (205), а за ней — Воронежская область (131). Наилучший показатель у Еврейской автономной области, в которой заболел только один местный житель.

Общее число заразившихся увеличилось до 4 931 691. Темп прироста составляет 0,18%.

За последние 24 часа в стране умерли 364 человека, за все время пандемии — 115 480. При этом выздоровели 9866 пациентов, а с начала эпидемии вылечились 4 547 500.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти все вакцинировавшиеся от коронавируса горожане не заболевают ковид повторно. Здоровыми после введения препарата остаются 99% жителей столицы.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Ковид уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей по всему миру.