Суточный прирост случаев ковида в России не превысил 9 тысяч. Этот показатель держится четыре дня

В течение суток российские медики выявили 8173 новых случая COVID-19 в 83 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 4 657 883 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от болезни умерли 338 человек. Ковид уже унес 103 601 жизнь. Выздоровели за сутки 9611 зараженных. С начала пандемии — 4 281 776. Эпидемическая ситуация в Москве начала улучшаться, но столица все еще на первом месте по числу выявляемых случаев COVID-19 за сутки (+1782). На втором месте — Санкт-Петербург (+701), на третьем — Московская область (+533).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 882 711 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Коронавирус начал постепенно отступать в январе. Власти регионов уже отменили часть ковидных ограничений. Пока в России действует всеобщий масочный режим. В декабре в стране началась масштабная вакцинация. Для формирования коллективного иммунитета привиться должны более половины россиян. После этого можно будет вернуться к нормальной жизни.

Накануне Индия одобрила применение российской вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Теперь в списке стран, которые разрешили отечественный препарат, 60 пунктов.