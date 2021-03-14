Суточный прирост случаев ковида превысил 10 тысяч впервые с 8 марта

За минувшие сутки в России выявили 10 083 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в стране превысил 10 тысяч человек впервые с понедельника, 8 марта.

Новые случаи ковида выявлены во всех российских регионах, кроме Чукотки.

В числе заразившихся 1266 человек, у которых инфекция протекает бессимптомно.

Общее число заражений коронавирусом в России достигло 4 390 608 случаев. Из них 3 995 129 человек выздоровели. За прошедшие сутки выздоровели 9232 человека. В Москве за субботу выписали из больниц 1110 пациентов, в Санкт-Петербурге вылечился 841 пациент.

В субботу от коронавируса в России скончались 395 человек. Из них 55 умерли в Москве, 37 — в Санкт-Петербурге. Также 22 летальных исхода — в Воронежской области. За весь период пандемии в России из-за последствий COVID-19 умерли 92 090 человек.

Врач-терапевт ранее рассказал, можно ли православным россиянам вакцинироваться от коронавируса во время Великого поста.