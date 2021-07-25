Суточный прирост случаев коронавируса снова перевалил за 24 тысячи

За сутки в России выявили 24 072 новых случая коронавируса. Этот показатель перевалил за 24 тысячи впервые с 22 июля, сообщил оперштаб.

Общее число выявленных случаев ковида составило 6 126 541. Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 779 человек. С марта прошлого года болезнь унесла 153 874 жизни. Выздоровели за 24 часа 18 678 заразившихся, всего — 5 490 634.

В Москве суточный прирост заболеваемости составил 3406 случаев, в Московской области — 3406, в Санкт-Петербурге — 1934. Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали на Чукотке — там заболели шесть человек.

После затишья с начала года ситуация с коронавирусом в РФ резко ухудшилась с приходом лета. Власти на местах ввели новые ограничения, чтобы остановить стремительное распространение SARS-CoV-2. Эти меры ускорили темп масштабной прививочной кампании. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинацию первым компонентом уже прошли 33,6 миллиона жителей России.

Московская область заняла второе место в рейтинге регионов по доле привитых. Губернатор региона Андрей Воробьев спрогнозировал, что регион достигнет целевых показателей по вакцинации к осени, если сохранит набранный темп в июле и августе.