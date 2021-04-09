Суточный прирост случаев коронавируса в России превысил 9 тысяч впервые с 3 апреля

За сутки в России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель подскочил выше девяти тысяч впервые с 3 апреля.

Больше все зараженных в Москве (+2421), в Петербурге (+703) и в Подмосковье (+594). При этом у 13,1% человек в стране болезнь протекает бессимптомно. За последние 24 часа полностью выздоровели 9662 человека, скончались — 402. В четверг, 8 апреля, оперштаб сообщал о 8672 случаях.

С начала пандемии коронавирусом заразились 4 623 984 человека. За весь период выздоровели 4 248 700 жителей России, умерли — 102 247.

В России продолжается массовая вакцинация, которая началась в январе 2021 года. Для этого используют препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V» и вакцину от центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Последнюю сейчас доставляют в регионы — всего более 230 тысяч доз. К настоящему времени «ЭпиВакКороной» привились более 20 тысяч россиян, к концу года планируют сделать прививку пяти миллионам человек. К началу апреля хотя бы одну из двух прививок сделали 6,93 миллиона граждан.

Также в России зарегистрирована «КовиВак» Центра имени Чумакова. Начались клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор».