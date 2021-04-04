Суточный прирост новых случаев ковида снова оказался ниже 9 тысяч

За сутки в России выявили 8817 новых случаев ковида в 84 регионах. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии теперь 4 580 894. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Среди новых заболевших числится 1163 (13,2%) бессимптомника.

В Москве заболел 1901 горожанин. На второй строчке антирейтинга идет Санкт-Петербург с 711 инфицированными. Третье место — за Московской областью (598). В первой пятерке также числятся Нижегородская и Ростовская области, в которых выявлено по 276 и 241 человеку соответственно.

А лучший показатель продемонстрировала Магаданская область — один заболевший.

Источник фото: телеканал «360»

Темп прироста числа заболевших составляет 0,19%.

За минувшие сутки зафиксировано 357 летальных случаев. Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 100 374 человека. А выздоровели за последние 24 часа в стране 8212 пациентов, за весь период — 4 204 081. Доля выписанных пациентов сохранилась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

С начала марта практически в полтора раза увеличилось число вакцинировавшихся россиян. Почти месяц назад хотя бы одну дозу препарата получили 4,72 миллиона человек, а в апреле показатель возрос до 6,93 миллиона граждан.

Коллективный иммунитет от коронавируса уже почти сформировался в России, говорил врач-реаниматолог Александр Островский. Через два-три месяца антитела будут у 60% жителей страны.