Суточный прирост новых случаев ковида в России оказался ниже 11 тысяч третий раз за неделю

За сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель не превысил 11 тысяч уже в третий раз за неделю.

Бессимптомно болезнь протекает у 1228, или 11,6%, пациентов.

Очередные сутки в Москве принесли 1534 новых случая. В Санкт-Петербурге оказалось 968 заболевших, а в Московской области — 773. Среднесуточный прирост инфицированных в Нижегородской области составил 383, а в Ростовской — 272. Меньше всего новых случаев — три — выявлено в Чукотском автономном округе.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 4 322 776 заболевших.

Кроме того, за последние сутки умерли 368 соотечественников. За весь период в стране от коронавируса скончались 89 094 человека. А выздоровели 11 576 пациентов. Если говорить про весь период пандемии в России, то речь идет про 3 911 924 заболевших.

Ранее врачи предупредили о возможном росте заболеваемости ковидом в России в середине весны. Однако в конце мая может произойти снижение заболеваемости.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ отметил улучшение ситуации с коронавирусом в России. Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится страна, было зарегистрировано менее миллиона новых случаев.