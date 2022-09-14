Суточный прирост новых случаев коронавируса в России превысил 51 тысячу | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суточный прирост новых случаев коронавируса в России превысил 51 тысячу Оперативный штаб сообщил о 51 735 новых случаях заражения коронавирусом РИА "Новости"

Читать 360tv в

Число зараженных коронавирусом в России за сутки составило 51 735 человек, это на 7690 случаев больше, чем днем ранее. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки выздоровел после перенесенной инфекции 50 251 пациент. Днем ранее вылечившихся было 48 187 человек.

Реклама

Количество летальных исходов за минувшие сутки незначительно снизилось до 98 против 101 днем ранее.

Реклама

Первое место по росту количества новых случаев заражения удерживает Москва. За сутки в столице число подтвержденных случаев инфекции выросло почти в два раза: 8610 человек против 4946 днем ранее. В больницы попали 338 человек, умерли 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

На втором месте расположился Санкт-Петербург, где рост новых случаев заражения оказался не таким значительным: 3478 днем ранее и 3623 за минувшие сутки. Количество летальных исходов составило 18, число госпитализированных составило 281.

В Московской области прирост новых случаев инфекции оказался значительным. Если днем ранее в регионе коронавирус подтвердился у 963 человек, то за минувшие сутки число инфицированных выросло до 1660. При этом количество смертей оказалось самым незначительным: умерли два человека с подтвержденным коронавирусом.

0 0 0 0 0 0