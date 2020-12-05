Суточную «дозу» мандаринов определили в Минздраве

В мандаринах содержится большое количество витаминов C, B, A, каротин, магний, кальций, магний фосфор. Употреблять их лучше с белыми прожилками — в них клетчатка, которая помогает нормализовать усвоение простых углеводов.

«Мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой», — также отметила в интервью РИА «Новости» врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Людям с обострением болезней ЖКТ, по словам Бурляевой, мандарины противопоказаны. Воздержаться от цитрусового лучше и аллергикам. Но если очень хочется, то можно съесть немного, перед этим попросив кого-то очистить мандарин от кожицы. На масла, которые находятся в ней, чаще всего возникает аллергическая реакция.