Здоровье 31 декабря 2022, 12:40 Суточное количество заразившихся коронавирусом в России снова снизилось Оперштаб: в России за сутки выявили 5527 случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские медики за истекшие сутки выявили 5527 случаев заражения коронавирусом. Такой статистикой поделились представители федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Данные по состоянию на 12 часов по московскому времени свидетельствуют, что за истекшие сутки в России снизилось число заражений коронавирусом. Днем ранее — 20 декабря — представители оперштаба в стране зарегистрировали 5810 первичных положительных тестов на инфекцию.

Реклама

При этом выросло суточное число летального исхода заражения коронавирусом. За последние сутки на территории России скончались 50 человек, а на следующий день — уже 57.

Реклама

По данным оперштаба, всего с начала пандемии по всей стране выявили 21 798 509 случаев заражения коронавирусом. Также в ведомстве вели статистику и количества летальных исходов инфицирования. В оперштабе подсчитали, что всего с начала пандемии от последствий коронавируса умерло 393 712 соответственно.