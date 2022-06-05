Суточное количество госпитализированных с COVID-19 россиян уменьшилось почти вдвое

За последние сутки в России выявили 3786 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на сайте Оперштаба.

Ведомство поделилось данными ежедневной статистики по распространению коронавирусной инфекции. Согласно информации федерального штаба, количество заразившихся COVID-19 или госпитализированных с этим вирусом россиян снова снизилось.

5 июня за последние сутки врачи выявили 3786 положительных тестов на эту инфекцию. Это на 318 случаев меньше по сравнению с данными прошлого дня.

Положительная динамика наблюдается и с госпитализациями. За последние сутки в приемные отделения поступило на 656 россиян с COVID-19 меньше по сравнению с данными на 4 июня. Сегодня врачи сообщили о госпитализации 837 жителей страны.

Также снизилось и количество летальных случаев заражения COVID-19. За последние сутки от вируса и вызванных им осложнений умерло 75 человек.

5 июня врачи полностью сообщили от лечения COVID-19 3935 россиян. Вчера полностью выздоровели от вируса 5132 жителя страны