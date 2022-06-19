Суточное количество госпитализаций с COVID-19 в России уменьшилось почти втрое с середины недели

Снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в России. За последние сутки в России зарегистрировали 3081 новый случай ковида. Уменьшилось число госпитализаций, оно составило 730 за последние 24 часа. Это наименьший показатель с прошедшей среды. Об этом свидетельствует ежедневная сводка оперштаба. Ее опубликовали на сайте ведомства.

Больше всего новых заболевших в Подмосковье (+230), Санкт-Петербурге (+217) и Москве (+172). За сутки в России выздоровели 3279 пациентов, 62 — скончались.

Накануне в стране выявили 3382 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии всегo зарегистрировали 18 398 260 случаев, выздоровели 17 822 674 человек, умерли — 380 463.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потрясений в связи с ковидом в стране в ближайшем будущем не ожидается. Но она подчеркнула, что вирус никуда не ушел и останется навсегда.