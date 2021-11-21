Суточное число вылечившихся от COVID-19 в России резко уменьшилось

За последние сутки в России подтвердили 36 970 новых случаев заражения коронавирусом — статистика немного улучшилась. Однако число людей, которые вылечились от ковида 20 ноября, сократилось по сравнению с данным предыдущих дней. Об этом стало известно из федеральной сводки оперативного штаба.

Ежесуточное число россиян, избавившихся от коронавируса, составило 32 504 человека. Для сравнения: по статистике за 19 ноября, это значение было почти на четыре тысячи больше.

Общее число заражений по стране за все время пандемии добралось до отметки 9 331 158 человек, 36 970 из которых заразились вчера.

Не удалось спасти 1252 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В Москве суточный прирост пациентов составил 3438 человек, в Подмосковье — 1909, а в Санкт-Петербурге — 2496.

Уровень коллективного иммунитета стал выше — 50,2%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность процедуры вакцинации во время предновогоднего периода. «Наша задача — достучаться до каждого», — заявил он.