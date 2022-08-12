Суточная заболеваемость ковидом в России превысила 27,8 тысячи впервые с марта

За сутки в России выявили 27 810 новых случаев COVID-19 — на 7,7% больше, чем днем ранее. Такой показатель заболеваемости выявили впервые с марта. Данные предоставил федеральный оперштаб.

Количество госпитализаций выросло на 3,7% — с 2525 до 2619. Выздоровели 14 320 человек, умерли — 57.

Лидеры по количеству новых случаев ковида — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В столице за сутки заболевание подтвердилось у 7381 пациента, в Петербурге — у 3229, в Подмосковье — у 2902.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 798 472 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По последним данным — на 5 августа, — полную вакцинацию прошли более 89 миллионов россиян. При этом уровень коллективного иммунитета упал до 8,6% (еще в конце июля он составлял более 12%).

В конце августа — сентябре в России произойдет пик заболеваемости COVID-19, который может затянуться, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. После подъема заболеваемости иммунная прослойка вновь увеличится, и вирус утихнет, пояснил он.