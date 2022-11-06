Суточная заболеваемость ковидом в России оказалась меньше пяти тысяч случаев впервые с 19 июля | 360°

Здоровье 06 ноября 2022, 16:47 Суточная заболеваемость ковидом в России оказалась меньше пяти тысяч случаев впервые с 19 июля Оперштаб: в России впервые с 19 июля за сутки выявили менее пяти тысяч ковидных больных РИА "Новости"

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Число новых выявленных случаев коронавируса в России за сутки оказалось ниже пяти тысяч впервые с 19 июля. Свежую сводку опубликовал федеральный оперштаб.

Тест на COVID-19 показал положительный результат у 4566 жителей. В течение суток госпитализировали 457 человек — это на 21,5% меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших, правда, тоже снизилось — на 26,7%, до 5735. Умерли 62 человека.

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Больше всего новых заразившихся — 402 — оказалось в Москве. На втором месте — Свердловская область (389). Тройку замыкает Санкт-Петербург (349). В большинстве городов России заболевших за сутки меньше 100. В Ненецком и Чукотском автономных округах ковид не нашли ни у одного жителя, в Чеченской Республике и Республике Тыва — лишь по одному новому случаю заражения.

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На этой неделе стало известно, что 59-летний житель Британии наконец излечился от ковида после 411 дней непрерывной болезни. Он подхватил еще ранний вариант штамма из Уханя и ни разу не заразился повторно. Ослабленный недавней серьезной операцией организм никак не мог справиться с вирусом.