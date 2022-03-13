Суточная заболеваемость ковидом в Китае оказалась самой высокой с февраля 2020 года

За сутки в Китае зарегистрировали 1938 новых случаев ковида. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальный суточный прирост с февраля 2020 года.

Большинство заражений являются внутренними, ввозными — лишь 131. Больше всего заболевших — в провинции Цзилинь (1412). В Пекине зарегистрировано шесть заболевших.

Кроме того, за сутки в Китае зафиксировали 1455 бессимптомных случаев COVID-19 (отдельная статистика по таким заражениям ведется в КНР с апреля 2020 года). Максимальное количество — также в провинции Цзилинь (744).

За время пандемии в Китае заразились более 115 тысяч человек. Умерли 4636, последний летальный исход зафиксировали еще в январе 2021 года.

Три дня назад первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали власти островного тихоокеанского государства Ниуэ. Заразившийся приехал из Новой Зеландии 7 марта.

В России заболеваемость падает, регионы постепенно снимают ковидные ограничения. Циркулирующие в России штаммы отслеживают с помощью технологии секвенирования — расшифровки геномов коронавируса. По последним данным Роспотребнадзора, 93,1% взятых специалистами проб относятся к штамму «омикрон». К «дельте» — 1,3%, к другим вариантам ковида — 5,5%.