Суточная заболеваемость ковидом оказалась минимальной с конца июля | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 11:57 Суточная заболеваемость ковидом оказалась минимальной с конца июля Опертштаб: 6803 новых случая коронавируса выявили 30 октября РИА "Новости"

Читать 360tv в

Количество новых случаев коронавируса, зафиксированных в России 30 октября, оказалось минимальным с конца июля. Показатель составил 6803 человек, сообщил опертштаб.

Среди инфицированных 611 человек попали в больницу. Выписали за последние сутки более девяти тысяч пациентов. Количество летальных исходов составило 75 человек.

Реклама

На первом месте по заболеваемости коронавирусом оказалось Москва — 730 новых случаев. На втором месте — Санкт-Петербург, где выявили 469 заразившихся, на третьем — Подмосковье с 207 новыми случаями.

Реклама

Глава ФМБА Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» поступила в гражданский оборот. Препарат признали эффективным в том числе против штамма «цербер». Пока его могут применять люди младше 60 лет, но в дальнейшем он станет доступен и пожилым.