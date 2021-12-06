Суточная смертность от коронавируса оказалась менее 1,2 тысячи впервые с начала ноября

За последние сутки в России от коронавируса умерли 1184 человека. Впервые с 8 ноября этот показатель опустился ниже 1,2 тысячи.

За последние 24 часа в 85 российских регионах выявили 32 136 новых случаев коронавируса. Причем у 8% инфицированных не было клинических проявлений болезни. Полностью поправиться удалось 28 070 пациентам.

Больше заболевших в Москве (+3134), Санкт-Петербурге (+2412) и Подмосковье (+2215).

За все время пандемии в России зафиксировали 9 833 749 заболевших ковидом. Вылечились 8 530 476 пациентов, скончались 282 462. В Московской области с начала эпидемии было сделано 13 524 279 тестов на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Регулярно на сайте стопкоронавирус.рф обновляется информация о числе вакцинированных в России. По последним данным, первую дозу вакцины получили 72 078 412 человек, полностью привились 63 961 690. Коллективный иммунитет составляет 53,7%.

Весь мир сейчас обсуждает новый штамм коронавируса «омикрон». Он появился в Африке в ноябре 2021 года. По данным ВОЗ, от этого варианта вируса в мире никто не умер.