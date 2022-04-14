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    14 апреля 2022, 12:33

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 5%

    Оперштаб сообщил о 3131 пациентах, госпитализированных с ковидом за сутки

    Максим Зинкин

    Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России снизилось за прошедшие сутки: стало меньше на 5% по сравнению с 13 апреля и составило 3131 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 14 апреля.

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 5%

    Накануне госпитализировали 3297 человек.

    Всего за прошедшие сутки выявили 11 348 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 28 853 человек, что на 22,3% меньше по сравнению с 13 апреля. Зафиксированы 254 летальных исхода, сообщил RT.

    Полную вакцинацию в Россию прошли 85 951 906 человек, это подтвержденные данные на 8 апреля. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

    В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 16 649 257 ПЦР-тестов на ковид.

    Ранее в России зарегистрирован первый в мире тест, который может выявлять одновременно два участка генома коронавируса SARS-CoV-2.