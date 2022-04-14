Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки снизилось на 5%

Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России снизилось за прошедшие сутки: стало меньше на 5% по сравнению с 13 апреля и составило 3131 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 14 апреля.

Накануне госпитализировали 3297 человек.

Всего за прошедшие сутки выявили 11 348 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 28 853 человек, что на 22,3% меньше по сравнению с 13 апреля. Зафиксированы 254 летальных исхода, сообщил RT.

Полную вакцинацию в Россию прошли 85 951 906 человек, это подтвержденные данные на 8 апреля. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

В Московской области за все время с начала пандемии специалисты провели 16 649 257 ПЦР-тестов на ковид.

Ранее в России зарегистрирован первый в мире тест, который может выявлять одновременно два участка генома коронавируса SARS-CoV-2.