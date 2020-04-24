    24 апреля 2020, 00:09

    Иммунолог: к коронавирусу иммунитет может существовать изначально

    Артур Блянихов

    Иммунолог Владимир Болибок обсудил с сайтом kp.ru, можно ли по каким-то признакам догадаться, что коронавирус развивается бессимптомно.
    Иммунолог: к коронавирусу иммунитет может существовать изначально

    «То, что мы называем бессимптомным, имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений», — указал специалист.

    По его словам, при заражении иммунная система начинает вырабатывать защитные факторы: антитела, белки. При этом человек не испытывает какого-либо дискомфорта за счет сильной иммунной системы, которая быстро реагирует и не дает воспалению развиться. Она защищает человека от разнообразных инородных вторжений.

    «И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией», — обратил внимание Болибок.

    «Утро.ру» напомнило, что в России ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Неизвестно, когда карантинные меры будут ослаблены или отменены.