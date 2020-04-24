Иммунолог: к коронавирусу иммунитет может существовать изначально

«То, что мы называем бессимптомным, имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений», — указал специалист.

По его словам, при заражении иммунная система начинает вырабатывать защитные факторы: антитела, белки. При этом человек не испытывает какого-либо дискомфорта за счет сильной иммунной системы, которая быстро реагирует и не дает воспалению развиться. Она защищает человека от разнообразных инородных вторжений.

«И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией», — обратил внимание Болибок.

«Утро.ру» напомнило, что в России ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Неизвестно, когда карантинные меры будут ослаблены или отменены.