Существование безопасной дозы алкоголя опровергли в Минздраве

Информация о безопасном количестве алкоголя оказалась фейком. Нет такого спиртного, которое бы в даже малых количествах не влияло на здоровье человека, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Трезвая Россия» назвала сообщение о безопасных дозах алкоголя фейком Подробнее

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям», — процитировала пресс-служба Минздрава слова Драпкиной, пишет «Интерфакс».

Она также подчеркнула, что спиртное «лучше не пить вовсе».

Речь идет о сообщениях, которые появились ранее в СМИ о существующей безопасной дозе алкоголя. Данные основывались на мнении экспертов российского здравоохранительного ведомства.

Так, для женского организма якобы безвредны 200 миллилитров вина, а мужчины могут выпить 900 миллилитров пива. При таких объемах якобы не будет никаких проблем для здоровья.

С такой информацией не согласился и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он связался с Минздравом, где подтвердили, что спиртное вредно в любых количествах.