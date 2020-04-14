Сургутские врачи спасли ребенка, чье сердце «разгонялось» до 250 ударов в минуту

Медики окружного кардиодиспансера в Сургуте провели сложную операцию на сердце четырехлетнего ребенка. Оно работало с нарушением ритма. Такая особенность в итоге могла привести к летальному исходу.

Сердце билось с частотой 250 ударов в минуту. Это называется синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Малышу нужна была срочная операция.

«Радиочастотную абляцию столь юному пациенту интервенционные аритмологи окружного кардиодиспансера выполнили впервые в Югре», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Главный аритмолог кардиодиспансера Илья Силин объяснил, что любое аномальное сердцебиение опасно для здоровья человека. Такая работа сердца очень изнашивает орган, вызывает кислородное голодание организма.

По его словам, радиочастотная катетерная абляция — это лучшая операция для лечения подобных нарушений. Такое вмешательство врачей считается малотравматичным и эффективным. Во время операции медики делают небольшой прокол в сосуде и устраняют очаги аритмии.

Четырехлетний мальчик оказался самым юным пациентом кардиоцентра в Сургуте, который перенес эту операцию. Она длилась два часа. Медики довольны результатом. Уже сейчас виден результат. Ребенок чувствует себя хорошо, в скором времени он вернется домой.

Тем времени трансплантологов из команды Михаила Каабака опять хотят уволить из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Однако без них невозможно будет проводить сложные операции и постоперационное лечение.