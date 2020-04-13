Сурганова рассказала, чем занимается на самоизоляции

Как таковой самоизоляции у певицы нет. Она ежедневно ездит в новую студию. По словам Сургановой, в ее жизни ничего не изменилось с появлением коронавируса. Она всегда мыла руки с мылом, всегда переодевала белье. У нее нет никакой паники.

«Меня даже стали удивлять люди, которые перестали здороваться за руку, целоваться при встрече, так как чего-то боятся, ну и ладно это их выбор, можно обойтись и воздушными поцелуями. У меня рукопожатия и объятия происходят каждый день, но это с моими музыкантами, с которыми я работаю каждый день в студии и количество рукопожатий из-за карантина у меня не уменьшилось», — заявила исполнительница.

В скором времени у коллектива «Сурганова и оркестр» пройдет онлайн-концерт. Он состоится 26 апреля.