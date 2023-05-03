03 мая 2023, 16:42
Сурдолог Ермилов связал ухудшение слуха с частым прослушиванием громкой музыки в наушниках
Самой распространенной причиной ухудшения слуха является регулярное прослушивание музыки в наушниках на большой громкости. Об этом сообщил врач-сурдолог высшей категории Андрей Ермилов, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, в метро люди делают музыку в наушниках погромче, чтобы заглушить звук поезда. При таком прослушивании слух может существенно снизиться в течение трех лет.
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Также причиной проблем со слухом становятся инфекционные заболевания, травмы черепа и отиты. Как сообщил сайт «Политика сегодня», в редких случаях нарушения связаны с неправильной чисткой ушей ватными палочками.
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