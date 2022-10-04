Сурдолог Азаров рассказал, что роды ухудшают слух | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

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Viber Сурдолог Азаров рассказал, что роды ухудшают слух

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Врач-сурдолог Павел Азаров рассказал, что роды могут вызвать отосклероз — заболевание, которое ухудшает слух. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что чаще всего от этого страдают женщины. Причин у этого заболевания много, одна из них — роды.

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«У женщин бывает после родов, возникает в климактерический период, как у женщин, так и у мужчин», — подчеркнул врач.

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Азаров добавил, что единственный вариант лечения отосклероза — операция. Медикаментозно с ним справиться невозможно.

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