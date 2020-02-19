Суматоха вокруг китайского коронавируса не спадает. Ситуацией не брезгуют воспользоваться мошеники. В Сети россиянам предлагают купить супертест, который поможет определить заразились они вирусом или нет.

По данным экспертов компании Check Point, злоумышленники создали отдельный сайт, на котором предлагается приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». При этом, стоимость мифического прибора действительно «фантастическая» — 19 тысяч рублей.

В компании заметили рост числа аналогичных мошеннических сайтов, которые активно упоминают в своих названиях коронавирус.

Специалисты предупреждают, что эти сайты будут присутствовать в массовых рассылках о предложениях оплатить прививку от коронавируса или пройти самый точный тест на определение заболевания. Но, конечно, это все обман. Эксперты призывают не покупать подобные товары и не реагировать на рекламу.

Ранее «360» писал о шутливых попытках продать заговоренную воду от коронавируса, по цене 200 рублей за 0,5 литра. В описании указано, что она поможет избежать злосчастного вируса, а в случае заражения — перенести недуг легко и быстро.

Телеканал пытался приобрести чудо-воду. Продавец-весельчак сразу объяснил, что это такая шутка. Своим объявлением он пытался разрядить обстановку и заставить людей задуматься, а не кидаться скупать все маски мира.

На 19 февраля в мире около 74 185 людей заражены китайским коронавирусом и более двух тысяч погибших. Число инфицированных с каждым днем растет. Случаи заражения зафиксированы в 29-ти странах.

Последние новости по коронавирусу в России и мире на 19 февраля.