Суперлазер придумали в ОАЭ. Он выявляет коронавирус за секунды

В ОАЭ разработали лазер, который способен за считаные секунды распознать у пациента коронавирус сразу после заражения. Технологию создала лаборатория QuantLase Imaging Lab.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз лаборатории. В сообщении приводятся слова доктора Прамода Кумара. Он возглавляет группы исследователей, которые изучают изменения клеточной структуры вируса.

Лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными. Оборудование способно делать массовый скрининг с результатами, доступными в считаные секунды Прамод Кумар.

Доктор Прамод Кумар рассказал, что лазерная технология основана на оптической фазовой модуляции. Благодаря этому она удобна для пациентов, применяется неинвазивно и стоит недорого. Разработку можно использовать не только в больницах, но и в различных общественных местах, например в торговых центрах и кинотеатрах. После небольшого обучения устройством можно будет пользоваться даже дома.

Доктор уверен — эта разработка позволит изменить ситуацию в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что лаборатория планирует начать поставки новых тест-систем на рынок в течение нескольких месяцев.

По информации на 20 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксировали более 25 тысяч зараженных коронавирусом. Из них 10 791 пациент выздоровел, еще 227 человек скончались. По статистике Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 подтвердили у более чем 4,9 миллиона человек во всем мире. Из них свыше 323 тысяч погибли.