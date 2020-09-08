Суперкомпьютер счел COVID-19 сердечно-сосудистым заболеванием

Запущенный в 2018 году в Оак-Риджской национальной лаборатории США суперкомпьютер Summit определил, что коронавирусная инфекция нового типа относится не к острым респираторным инфекциям, а к сердечно-сосудистым заболеваниям.

По данным издания eLife, компьютер, который считается вторым в мире по вычислительной мощности, за неделю обработал сведения о 40 тысячах геномов из 17 тысяч образцов SARS-CoV-2. Он просчитал около 2,5 миллиардов комбинаций, полученную информацию проанализировали ученые.

Они высказали предположение, что важнейшую роль в распространении коронавируса играет так называемый брадикининовый шторм. Поэтому, по всей видимости, COVID-19 скорее является заболеванием сердечно-сосудистой системы. Для лечения заболевания следует применять препараты, используемые при избытке в организме брадикинина. Они довольно просты и широко распространены.

Цитокаиновый шторм, который сейчас считается основной причиной осложнений от инфекции, вызывает другой шторм — брадикининовый.

Брадикинин вызывает расширение сосудов и проницаемость их стенок. После попадания коронавируса в организм воспроизведением этого вещества начинают заниматься клетки, которые в обычных условиях этого не делали.

«В итоге кровеносные сосуды начинают пропускать слишком много жидкости в окружающие ткани, в результате чего она накапливается в легких», — заявили ученые.

Одновременно увеличивается выработка гиалуроновой кислоты. Она провоцирует превращение жидкости в легких в желе, которое полностью перекрывает альвеолы и приводит к летальному исходу.

Шведские ученые обнаружили в крови альпак нанотела, которые не дают коронавирусу проникнуть в клетки организма.