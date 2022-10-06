Сухость кожи и волос связали с заболеванием щитовидной железы | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Сухость кожи и волос связали с заболеванием щитовидной железы

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале написала, что зачастую сухость кожи и волос, а также облысение связаны с заболеваниями щитовидной железы. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Чаще всего люди при таких проблемах сталкиваются с аутоиммунным тиреоидитом — заболеванием, при котором иммунная система активизирует выработку антител, наносящих вред клеткам.

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Для этого заболевания также характерны беспричинный набор массы тела, упадок сил, плаксивость и чрезмерная тревожность.

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У некоторых пациентов, по словам Павловой, увеличивается щитовидка, повышается частота сердечных сокращений и начинаются проблемы с памятью.

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