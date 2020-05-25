Судозавод в Приамурье прошел дезинфекцию от COVID-19

Благовещенский судостроительный завод в Амурской области был обработан от новой коронавирусной инфекции подразделением радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе округа, специалисты прошли вместе с техникой 300 километров, чтобы обеззаразить судозавод.

«Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров», — сообщили в округе.

В помещениях военные вирусологи использовали мобильные комплекты ДКВ-1К. На открытых подъездах для нанесения безопасного для людей раствора они применили машины АРС-14КМ.

Накануне после критики главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова по собственному желанию покинула свой пост министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.