    25 мая 2020, 05:50

    Судозавод в Приамурье прошел дезинфекцию от COVID-19

    Анастасия Кукова

    Благовещенский судостроительный завод в Амурской области был обработан от новой коронавирусной инфекции подразделением радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа.
    Судозавод в Приамурье прошел дезинфекцию от COVID-19

    Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе округа, специалисты прошли вместе с техникой 300 километров, чтобы обеззаразить судозавод.

    «Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров», — сообщили в округе.

    В помещениях военные вирусологи использовали мобильные комплекты ДКВ-1К. На открытых подъездах для нанесения безопасного для людей раствора они применили машины АРС-14КМ.

    Накануне после критики главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова по собственному желанию покинула свой пост министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.