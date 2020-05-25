Судозавод в Приамурье прошел дезинфекцию от COVID-19
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе округа, специалисты прошли вместе с техникой 300 километров, чтобы обеззаразить судозавод.
«Подразделение в составе четырех расчетов современных станции спецобработки АРС-14КМ совершило марш на расстояние около 300 километров и на месте провело работы по дезинфекции. В течение двух дней проведена обработка цехов и открытой территории завода, общей площадью около десяти тысяч квадратных метров», — сообщили в округе.
В помещениях военные вирусологи использовали мобильные комплекты ДКВ-1К. На открытых подъездах для нанесения безопасного для людей раствора они применили машины АРС-14КМ.
Накануне после критики главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова по собственному желанию покинула свой пост министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.