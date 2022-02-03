Судьбу COVID-19 предсказали в Роспотребнадзоре

Прирост заболевших COVID-19 продлится в России еще некоторое время. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в интервью РИА «Новости».

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — сказала она.

Профессор уточнила, что штамм «омикрон» сейчас преобладает на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Он более контагиозный, чем его предшественник «дельта», поэтому распространяется столь быстро.

Другой ученый, директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов оценил ситуацию с коронавирусом следующим образом: заболеваемость пойдет на спад после зимнего пика к началу марта, но весной возможен новый подъем, зато к лету заболевших должно стать меньше.