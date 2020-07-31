Студентов обяжут носить маски в новом учебном году

Носить маски придется всем студентам высших учебных заведений. Исключение могут сделать для тех, у кого есть антитела к коронавирусу, но тогда нужно будет предоставить справку, подтверждающую это.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова опубликованы на сайте министерства.

Масками студентов должен будет обеспечить сам вуз. Еще одно требование — установка приборов для дезинфекции воздуха в помещениях университетов и обязательное измерение температуры слушателей лекций.

Студентов, которые прибыли из других стран, заставят сидеть на карантине в течение двух недель, а также предоставить справку об отсутствии коронавируса. Причем тест нужно сдать на 10-12 день после прибытия в Россию. Такое же правило касается тех, кто приезжает на учебу из регионов страны, где установлена «красная зона».

Ранее стало известно, что большинство вузов смогут принять студентов уже 1 сентября. Остальные готовы открыться 14 сентября. Вузам дали разрешение сместить дату начала занятий максимум на две месяца.