Сцены с поцелуями вырезают в кино Тайваня: причем тут коронавирус?

Накануне стало известно о том, что различные интимные сцены сократили до одной секунды для борьбы с распространением коронавируса.

Врач считает, что меры связаны для предупреждения паники, для того, чтобы успокоить граждан. Такие действия рассчитаны на «социальный» эффект.

«Есть сообщения, что он передается воздушно-капельным путем на расстоянии двух-трех метров, а также через воду и продукты. И третий вариант — контактный, к нему как раз относятся поцелуи, и тут не играет роль, насколько долго длится поцелуй, контакта достаточно», — заявил Водовозов.