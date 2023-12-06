Здоровье 06 декабря 2023, 07:13 Строители аэропорта Петропавловск-Камчатский массово слегли с гастроэнтеритом Минздрав Камчатки: причиной отравления 40 рабочих стройки стал гастроэнтерит РИА «Новости»

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Причиной массового отравления рабочих в Елизово стал гастроэнтерит. Их госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил РИА «Новости» замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет», — сказал он.

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Рабочие, по словам замминистра, получили необходимое лечение. Кафе, где они питались, обследовал Роспотребнадзор.

Массовое отравление произошло на стройплощадке нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в Елизово. Госпитализировали, по информации агентства, 40 человек. Прокуратура Камчатки начала проверку. По ее данным, все заболевшие ели в местном кафе.