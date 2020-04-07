Строгие ограничения продлили в Адыгее до 12 апреля

Мурат Кумпилов, глава республики, ранее ввел дополнительные ограничительные меры. Всем жителям запретили покидать свои места проживания, в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.

Глава также поручил патрулировать общественные места, дезинфицировать улицы, дворы и подъезды.

«Специалисты считают, что пик заболевания еще не пройден. Сегодня распространение инфекции в республике в 1,7 раза превышает среднероссийские показатели, поэтому эпидобстановка требует сохранения принятых мер ограничения. Текущая неделя станет показательной. Сигналом к снятию ограничений станет позитивная информация об улучшении ситуации по коронавирусу», — пояснил Кумпилов.