Строгие ограничения продлили в Адыгее до 12 апреля
Строгие ограничительные меры продлят в Адыгее до 12 апреля. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Такое решение связано с ухудшением ситуации, написал сайт «Юга.ру».
Мурат Кумпилов, глава республики, ранее ввел дополнительные ограничительные меры. Всем жителям запретили покидать свои места проживания, в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.
Глава также поручил патрулировать общественные места, дезинфицировать улицы, дворы и подъезды.
«Специалисты считают, что пик заболевания еще не пройден. Сегодня распространение инфекции в республике в 1,7 раза превышает среднероссийские показатели, поэтому эпидобстановка требует сохранения принятых мер ограничения. Текущая неделя станет показательной. Сигналом к снятию ограничений станет позитивная информация об улучшении ситуации по коронавирусу», — пояснил Кумпилов.