Стрептодермия и «заеды»: врач назвал последствия неправильного ношения масок

Она заметила, что не каждый человек в период пандемии коронавируса меняет индивидуальное средство защиты каждые два часа. У людей есть сапрофиты, которые являются условно патогенными. При этом, когда число таких бактерий увеличивается, их большая концентрация может спровоцировать появление различных заболеваний.

Например, гнойничковые поражения кожи, а также назофарингиты — воспаление слизистых оболочек носовой полости и глотки. Если каждодневно наносить на кожу жирный крем, ситуация усугубится. На поверхности эпидермиса образуется резервуар для размножения бактерий.

В таких условиях возможно присоединение грибковой флоры, особенно вероятно кандидозное поражение вокруг полости рта. Также есть риск появления стрептодермии, которая характерна появлением гнойной сыпи и волдырей на коже, и так называемых заедов.