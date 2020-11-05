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    05 ноября 2020, 16:29

    Стрептодермия и «заеды»: врач назвал последствия неправильного ношения масок

    Полина Петрова

    Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, какие негативные последствия могут появиться из-за неправильного ношения масок, пишет портал «Ридус».
    Стрептодермия и «заеды»: врач назвал последствия неправильного ношения масок

    Она заметила, что не каждый человек в период пандемии коронавируса меняет индивидуальное средство защиты каждые два часа. У людей есть сапрофиты, которые являются условно патогенными. При этом, когда число таких бактерий увеличивается, их большая концентрация может спровоцировать появление различных заболеваний.

    Например, гнойничковые поражения кожи, а также назофарингиты — воспаление слизистых оболочек носовой полости и глотки. Если каждодневно наносить на кожу жирный крем, ситуация усугубится. На поверхности эпидермиса образуется резервуар для размножения бактерий.

    В таких условиях возможно присоединение грибковой флоры, особенно вероятно кандидозное поражение вокруг полости рта. Также есть риск появления стрептодермии, которая характерна появлением гнойной сыпи и волдырей на коже, и так называемых заедов.