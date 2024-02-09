Здоровье 09 февраля 2024, 17:13 «Страсти»: если родинка поменяла форму или цвет, нужно обратиться к специалисту

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Если родинка не теле поменяла форму или цвет или стала увеличиваться в размерах, то это повод немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Изменения в родинке могут говорить об начинающемся перерождении в рак. Кроме того, это бывает признаком снижения иммунитета или проблем с внутренними органами. Как добавили «Дни.ру», важно также следить за границами родинки. Они всегда должны быть ровными.

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