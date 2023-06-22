Здоровье 22 июня 2023, 11:26 Страны примут новое международное соглашение по борьбе с пандемиями — Роспотребнадзор Глава Роспотребнадзора Попова: в 2024 году примут международное соглашение против пандемий РИА «Новости»

Читать 360tv в

К маю 2024 года страны примут новое международное соглашение по борьбе с пандемиями. Его разработают в спешке за 11 месяцев, заявила на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил ТАСС.

«В спешке ведется работа над новым международным соглашением по борьбе с пандемиями. Поставлена задача принять его до мая 2024 года», — заявила она.

Реклама

Пандемию COVID-19 в ООН назвали одной из величайших глобальных проблем в истории организации. Она не только унесла жизни, но и спровоцировала рост дискриминации и ксенофобии, вызвала экономические потрясения, ограничила передвижение людей. ВОЗ объявила о начала пандемии в марте 2020 года, а ослабить ограничения на международные поездки разрешила только в январе 2022 года.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заявил РБК, что пандемии случались и раньше, в среднем с периодичностью раз в 50 лет. Коронавирус, по его мнению, возник естественным путем, сообщил «Царьград».