Страны G7 определились с главной угрозой для человечества

Страны «Большой семерки» оценили высокие темпы распространения омикрон-штамма. На сайте британского Минздрава его назвали самой серьезной угрозой для человечества.

В G7 призвали крепить сотрудничество и обмениваться данными для того, чтобы как можно скорее найти способ решения проблемы.

«Омикрон» включает десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Возможно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — как вариант, зараженного ВИЧ.

Полагают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные ранее, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Ранее в США отметили, что число зараженных данным штаммом удваивается каждые три дня. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи подтвердил, что уже в ближайшее время «омикрон» станет доминировать в США, хотя на сегодняшний день в стране все еще преобладает вариант «дельта».

Смена доминирующего штамма в США ожидается в течение нескольких недель.