Страховка по реабилитации после коронавируса появилась в России

Теперь россияне смогут застраховаться для реабилитации после перенесенного коронавируса. Новый продукт запустили в компании «Росгосстрах жизни».

Страховка включает в себя реабилитацию не только после COVID-19, но также и после инсульта или травмы головы. Это самый дорогой вариант, всего есть три опции покрытия, передает РИА «Новости».

Врач назначит программу реабилитации индивидуально каждому обратившемуся пациенту со страховкой. Среди процедур и занятий есть лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и общение с психотерапевтом.

Представитель страхового агентства заверяют, что новая услуга пользуется спросом. Ее могут добавить к другим пакетами, например, к онкострахованию или страхованию имущества.

Еще весной компании предложили россиянам застраховаться на случай заражения коронавирусом. Есть опции для частных лиц и корпоративных клиентов с разными суммами выплат. Такие пакеты стали снова популярны, когда в страну пришла вторая волна заболеваемости COVID-19. Летом спрос на них немного упал.