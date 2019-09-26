Страдающим от диабета II типа расширили рацион

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Сладкий картофель содержит большое количество белка, кальция, магния, цинка, клетчатки, витаминов А и К. После термической обработки (варки) этот продукт относят к пище с низким гликемическим индексом. Благодаря этому сладкий картофель не повышает уровень сахара в крови в отличие от обычной картошки. Наоборот, он помогает снижать уровень сахара в организме, считает диетолог.

Специалист рекомендует четверть тарелки наполнять богатыми клетчаткой овощами с крахмалом. К ним относится и сладкий картофель с кожицей. Съедая его, можно увеличить общее потребление пищевых волокон. При этом около половины тарелки должно оставаться за некрахмалистыми овощами.

Помимо специальной диеты больные диабетом должны вести здоровый образ жизни, в том числе регулярно заниматься спортом, напомнила Кауфман.