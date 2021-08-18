Страдающим недосыпом перечислили 8 способов сделать сон крепче

Недосып назвали «эпидемией общественного здравоохранения» и глобальной проблемой. Лучше отдыхать каждую ночь поможет соблюдение гигиены сны. И самая первая задача — организовать для него место получше.

Фазу быстрого сна прервать очень легко, напомнил телеканал CNN. Удобный матрас и нежаркая постель — залог спокойной ночи. Крепче спится, как давно выяснили специалисты, при температуре +15…+20 градусов.

Организм любит рутину, поэтому ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время и в любой день недели.

Не последнюю роль наравне с режимом играет определенный ритуал. Например, можно приучить себя принимать теплую ванную или душ, читать книгу или наслаждаться успокаивающей музыкой. Подойдет даже занятие йогой или медитацией. Все это даст мозгу дополнительную возможность успокоиться.

Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте. Спать нужно без каких-либо источников света, будь то синий экран стоящего на зарядке смартфона или ноутбука. Если же в комнате недостаточно темно, то спасут специальные маски для лица.

Важно добиться тишины, поэтому уведомления на гаджетах стоит выключить, да и в принципе вынести электронные устройства из спальни. Заглушит внезапные звуки, способные разбудить, так называемый белый шум — тот же работающий вентилятор.

Содержащие кофеин напитки эксперты советуют исключить минимум за шесть часов до отхода ко сну. Речь не только про кофе, но и про чай, газировку и даже шоколад.

Алкоголь поможет уснуть, но не даст человеку провалиться в глубокий сон. А организму требуется испытать все три стадии этого состояния, чтобы полностью восстановиться. От тяжелой и острой пищи перед сном стоит отказаться, как и от излишнего потребления сахара.

Последним, но не менее важным фактором специалисты считают неприкосновенность спальни. В ней не место работе или играм с детьми.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более трети взрослых американцев регулярно не высыпаются. Взрослым для этого требуется минимум семь часов в сутки.

«Проблемы со сном представляют собой глобальную эпидемию, которая угрожает здоровью и качеству жизни до 45% населения мира», — подчеркнули во Всемирном обществе сна.