Страдающим бессонницей россиянам рассказали о техниках засыпания

Многие жители мегаполисов время от времени страдают бессонницей. Часто это связано с высокой интенсивностью ритма жизни, большим уровнем светового и шумового загрязнения, повышенным стрессом. О том, какие способы помогут прогнать навязчивую инсомнию, написала Pravda.Ru.

По словам писателя-публициста Катерины Молнии, важно не забывать про так называемую гигиену сна. Во-первых, в комнате должно быть тихо и темно, также перед сном ее необходимо проветрить. Во-вторых, людям, страдающим бессонницей, надо ограничить потребление кофеина и не забывать про физическую активность.

Еще одним проверенным способом для засыпания являются медитации. Например, звуки природы, такие как шум дождя или шум моря, отлично устраняют чувство тревоги, которое как раз и не дает мозгу расслабиться.

Также людям, страдающим бессонницей, рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. В ежедневное меню им стоит добавить продукты, богатые магнием и витамином К: орехи, зеленые овощи, рыбу, яйца, шпинат.

Как сообщил врач-невролог клинической больницы им. В. В. Виноградова Петр Соков, для избавления от бессонницы достаточно выполнять простые правила: отказаться от тонизирующих напитков (чай, кофе) за три-четыре часа до сна, не использовать кровать для работы и просмотра телевизора, принять душ или ванну перед сном, иметь ритуалы для отхода ко сну (чтение книги, запись в дневнике).

Если все вышеперечисленные способы не помогают, стоит обратиться к специалисту, который грамотно изучит проблему и подберет нужные препараты.