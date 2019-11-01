Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал. В итоге у журналиста нашли рак поджелудочной железы четвертой стадии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ведущий перечислил симптомы, которые замечал до обнаружения злокачественного образования.
Требек рассказал о постоянных болях в животе, которых отдавались в пояснице. Именно эти болезненные ощущения указывали на рак поджелудочной железы. Кроме того, в какой-то момент 79-летний журналист начал стремительно терять вес, в его крови повысился уровень сахара, пожелтела кожа.
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Врачи поставили диагноз весной.
«Если б я знал раньше», — отметил Требек.
Сейчас телеведущий проходит второй курс химиотерапии, написал «Царьград». Медики дают плохой прогноз, но мужчина готов бороться за жизнь, заявили СМИ.