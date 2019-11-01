  • Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

    01 ноября 2019, 11:49

    Алена Макаренко

    Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал. В итоге у журналиста нашли рак поджелудочной железы четвертой стадии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
    Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

    Ведущий перечислил симптомы, которые замечал до обнаружения злокачественного образования.

    Требек рассказал о постоянных болях в животе, которых отдавались в пояснице. Именно эти болезненные ощущения указывали на рак поджелудочной железы. Кроме того, в какой-то момент 79-летний журналист начал стремительно терять вес, в его крови повысился уровень сахара, пожелтела кожа.

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    Врачи поставили диагноз весной.

    «Если б я знал раньше», — отметил Требек.

    Сейчас телеведущий проходит второй курс химиотерапии, написал «Царьград». Медики дают плохой прогноз, но мужчина готов бороться за жизнь, заявили СМИ.